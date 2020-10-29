Шахтер получил положительную весть от клубных врачей перед матчем 8-го тура УПЛ.

Жуниор Мораес и Сергей Кривцов вернулись к полноценным тренировкам с Шахтером.

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Как сообщает официальный сайт "горняков", Виктор Коваленко, Дентиньо, Фернандо, Евгений Коноплянка, Максим Малышев и Исмаили занимаются по индивидуальным программам, восстанавливаясь после повреждений.

Напомним, Шахтер уже завтра встретится с Мариуполем в рамках 8-го тура УПЛ, начало в 19:00.

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