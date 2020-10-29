"Ужасно вошли в игру, очень плохо. Все планировали по-другому. Пропустили 2 гола, надо было что-то менять, больше атаковать. Соперник пытался ловить нас на контратаках. Первоначальный план полностью не сработал.

Заря – Брага – 1:2 – видео голов и обзор матча

В моменте с первым голом была моя персональная ошибка: шла подача, я на мгновение отпустил игрока. Паулиньо – высокого уровня футболист, он такие моменты щелкает. Моя индивидуальная недоработка привела к голу.

Моменты у нас были, но мы не смогли их реализовать. Мало что получалось впереди. Трудно что-то говорить. Владение – это хорошо, но надо больше остроты и надежнее играть в обороне. Тогда мы сможем набирать очки.

Были нюансы и кроме реализации: ошибки, которые допускали защитники, в том числе и я, в индивидуальных единоборствах", – поделился Вернидуб в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и вместе с АЕКом занимает последние места, имея 0 очков и одинаковую разницу мячей.

Заря проиграла Браге в матче Лиги Европы и значительно усложнила шансы на выход из группы