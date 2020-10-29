Победа над Зарей в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы стала исторической для Браги.

Брага одержала свою первую победу над украинской командой в еврокубковых матчах только с 11 попытки.

Заря – Брага – 1:2 – видео голов и обзор матча

До этого португальцы встречались с Шахтером 6 раз и непременно уступали "горнякам". Также, Брага расписала две ничьи с Динамо в четвертьфинале Лиги Европы 2010/11 и с Зарей в сезоне 2018/19.

Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и вместе с АЕК занимает последние места, имея 0 очков и одинаковую разницу мячей.

Заря проиграла Браге в матче Лиги Европы и значительно усложнила шансы на выход из группы