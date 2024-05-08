Оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в западной части Украины не оставило без внимания обращение ФК Хуст в высшие футбольные органы из-за того, что игрока команды доставили в военкомат.

“Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место. Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды Хуст, отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

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В то время как сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны. Только вместе мы победим в этой войне!" – сообщается в посте.

Напомним, ФК Хуст в соцсетях придал огласке информацию, что игрока команды Николая Сираша доставили с вокзала в военкомат работники ТЦК. При этом, некоторые футбольные клубы забронировали своих игроков и работников.

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