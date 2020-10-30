Лига Европы, групповой этап, 2-й тур

Группа А

Рома – ЦСКА – 0: 0

ЧФР Клуж – Янг Бойз – 1:1

Голы: Рондон, 62 – Фаснахт, 69

Группа В

Арсенал – Дандолк – 3:0

Голы: Нкетиа, 42, Виллок, 44, Пепе, 46

Мольде – Рапид Вена – 1:0

Гол: Омуиджуанфо, 66

Группа С

Славия – Байер – 1:0

Гол: Олаинка, 80

Удаление: Бельараби, 22 (Байер)

Нереализованный пенальти: Станчу, 65 (Славия)

Ницца – Хапоэль Беэр–Шева – 1:0

Гол: Гуири, 23

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Рома хоть и была фаворитом встречи, однако не сумела отличиться в первом тайме матча с софийской ЦСКА. Более того, у команд была примерно равна статистика в течение всего поединка. Финальный свисток зафиксировал нули на табло. ЦСКА приобретает первые очки в текущем розыгрыше ЛЕ, однако идет последним. Рома расположилась второй в квартете А.

ЧФР Клуж дома сыграл вничью с Янг Бойз. Хозяева открыли счет после перерыва, затолкав мяч в ворота после углового. Однако Янг ​​Бойз уже через несколько минут сравнял ситуацию на табло. До финального свистка болельщики больше голов не увидели. ЧФР возглавил турнирную таблицу группы А.

Арсенал на домашнем стадионе разгромил Дандолк. Подопечные Артеты начали убедительно, но забить им удалось лишь в конце первого тайма – дважды. Сразу же после перерыва "канониры" отличились в третий раз и сняли все вопросы о победителе матча. После двух стартовых туров Арсенал уверенно лидирует в группе В, а ирландцы идут последними.

Поединок между Мольде и венским Рапидом был принципиальным, ведь между этими командами, скорее всего, будет идти борьба за второе место в группе. Первый тайм был небогатым на моменты. После перерыва Рапид сделал несколько замен, однако забили именно норвежцы и одержали победу.

Славия из Праги сумела сенсационно обыграть Байер. Уже в первом тайме немцы остались в меньшинстве после удаления Бельараби. Прага атаковала ворота соперника и даже заработала пенальти, однако Станчу не смог его реализовать. На 80 минуте чехи все же воспользовались численным преимуществом и забили, установив окончательный счет 1:0 в свою пользу.

Ницца победила Хапоэль Беэр-Шева. Единственный гол во встрече был забит на экваторе первого тайма. После второго тура в группе С невероятная интрига – Ницца, Хапоэль, Славия и Байер имеют по три очка в активе, но благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных возглавляет квартет Байер.

Турнирная таблица группового этапа Лиги Европы