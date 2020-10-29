Продолжается групповой раунд Лиги Европы. В рамках второго тура победы одержали Антверпен, ЛАСК, Вольфсберг, Хоффенхайм и Црвена Звезда. Обзор матчей читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 2 тур

Группа J

Антверпен – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Рафаэлов, 29

ЛАСК – Лудогорец – 4:3

Голы: Балич, 2, Грубер, 12, Рагуж, 35, Вердон, 56 (аг) – Маню, 15, 67, 74 (пен)

Удаление: Гргич, 73 (ЛАСК)

Группа К

Фейеноорд – Вольфсберг – 1:4

Голы: Бергейс, 54 – Линдль, 4 (пен), 13 (пен), 60, Йовельич, 66 (пен)

ЦСКА – Динамо Загреб – 0:0

Группа L

Гент – Хоффенхайм – 1:4

Голы: Кляйндинст, 90+3 – Бельфодил, 36 (пен), Гриллич, 52, Гачинович, 73, Даббур, 90+4

Нереализованный пенальти: Яремчук, 14

Црвена Звезда – Слован – 5:1

Голы: Эль Фарду, 7, 22, Гайич, 50, Катай, 67, Фальсинелли, 70 – Матоушек, 41

В группе J встречались лидеры – Тоттенхэм поехал в гости к Антверпену. Бывший форвард Динамо Мбокани создал победный гол в ворота "шпор" – обокрал Дэвиса и выкатил под удар Рафаэлову.

После перерыва Моуринью бросил в бой всех своих звезд, но ни Сон, ни Кейн, ни Ламела, ни Моура лондонцев не спасли. Зато Мбокани имел роскошный шанс похоронить Тоттенхэм – конголезец с метра пробил выше ворот. Антверпен все же удержал минимальную победу и захватил лидерство.

В другом матче этого квартета ЛАСК устроил перестрелку с Лудогорцем. Балич, Грубер и Рагуж забили красивые голы, а болгарам не хватило хет-трика Маню для камбэка. Евгений Чеберко опять весь матч грел скамейку запасных австрийской команды.

Вольфсберг поддержал феерию земляков и сенсационно разгромил Фейеноорд! Три гола забил лидер "волков" Михаэль Линдль – он возглавил список лучших бомбардиров текущей Лиги Европы. Австрийские болельщики празднуют две победы за вечер, а украинцы посыпают голову пеплом – Австрия отдаляет нас от заветного 10-го места в таблице коэффициентов.

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Гент встречался с Хоффенхаймом. Роман Яремчук и Роман Безус вышли в стартовом составе "буйволов". Яремчук мог выводить свою команду вперед. Форвард сборной Украины получил пас с фланга и упал в чужой штрафной в борьбе с Пошем. Однако реализовать пенальти он не сумел – голкипер парировал бесхитростный удар.

Хоффенхайм оправился и разгромил бельгийцев голами Бельфодила, Гриллича, Гачиновича и Даббура. Украинцы не доиграли матч до конца – во втором тайме Безус и Яремчук присоединились к Пластуну в запасе Гента. Оба провели слабый матч, отдав лишь по 10 точных передач. В пассиве Яремчука – 5 офсайдов.

Немцы с 6 очками вырвались на первое место группы L. Црвена Звезда параллельно разгромила Слован со счетом 5:1 и вышла на второе место.