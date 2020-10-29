"Мы проиграли очень хорошей команде, которая техничная, сыгранная. Очень жаль, что в первую 5-минутку мы остались в раздевалке, а не вышли на поле. И этот результат – наш максимум. То, что проходит в УПЛ, в Лиге Европы не работает.

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Мы наиграли на голы, но не использовали свои шансы. И все же ругать свою команду не могу, было желание. Моментами был комбинационный футбол. Однако качество у соперника было выше, чем у нас. Единственный камень в наш огород – это то, что мы включились после счета 0:2, а не на старте.

А когда время шло, то вера пропадала. Гол в компенсированное время – это витаминка, а не таблетка, после которой мы ожили. Мы хотели, мы пробовали. Есть определенная грань, которую мы не можем переступить. Если брать в целом, то мы где-то уступаем Браге", – сказал Виктор Скрипник в эфире Футбол 1.

Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и занимает последнее место в турнирной таблице группы G.

Заря проиграла Браге в матче Лиги Европы и значительно усложнила шансы на выход из группы