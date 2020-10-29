На 13 минуте матча украинец подставился под защитника после передачи с правого фланга, заработав пенальти.

Яремчук создал один из самых эффектных моментов недели в Лиге Европы – УЕФА выделил магический топ-4

Несмотря на споры со стороны немецкой команды арбитр указал на точку и Яремчук взялся за выполнение судейского приговора. Однако, прекрасно сыграл Бауманн, который отразил мощный удар украинца. Отметим, что вратарь покинул линию ворот во время удара, но арбитр не обратил внимания на это.

На момент начала поединка Гент оставался аутсайдером группы L, минимально уступив в 1-м туре Словану.

Яремчук и Безус не спасли Гент от поражения в матче с Генком