Как же хорошо все начиналось! 2:0 в пользу Динамо после первого тайма и полный контроль над ситуацией на поле. Воспоминания о том, что случилось после перерыва, хочется стереть одним нажатием волшебной кнопочки.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Блогосфера также шокирована. Не все эксперты смогли выжать из себя послесловие.

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Александр "Фоззи" Сидоренко, солист группы ТНМК, еще в первом тайме поторопился с выводами. Именно ассистом Зубкова начался камбэк венгров.

Евгений Бриж, журналист и медиаэксперт из Полтавы, нашел ответ на вопрос, почему у команды Реброва ничего не клеилось в первой половине поединка.

Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко констатирует: ЛЧ, словами легендарного динамовца, "это совсем другой турнир".

Андрей Шахов, заместитель главреда журнала Футбол, о катастрофической метаморфозе Киева во втором тайме.

Эксперт ТК Футбол Евгений Левченко также разделил этот матч на "до" и "после".

А вот Вадиму Скичко, комментатору MEGOGO, который отработал этот поединок в прямом эфире, все понравилось. Он хвалит Сергея Реброва.

Блогер Михаил Смоловой – о Бойко, решении Луческу etc.

Журналист Трибуны Александр Сажко не скрывает первого разочарования наставником Динамо.

Полную палитру эмоций пережил главред журнала Футбол Артем Франков. Словно без трех, не без одного играли – это точно!

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло достал попкорн и вспомнил Хацкевича.

В противовес – Алекс Великих. Скаут из Италии проанализировал ситуацию и не склонен впадать в отчаяние. Хотя определенные тревожные звоночки, такие как беспомощность Супряги, он четко подчеркнул.

Брутальный футбол и бонусы!

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ЛЧ: Ференцварош после удаления отобрал очки у Динамо – Ребров переиграл Луческу заменами, провал дебютанта