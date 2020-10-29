"Луческу уже можно ругать?": Динамо напомнило о Хацкевиче, ужасные 0:10, а Ребров – молодец
"Футбол 24" предлагает первую реакцию экспертов на матч 2-го тура Лиги чемпионов Ференцварош – Динамо (2:2).
Как же хорошо все начиналось! 2:0 в пользу Динамо после первого тайма и полный контроль над ситуацией на поле. Воспоминания о том, что случилось после перерыва, хочется стереть одним нажатием волшебной кнопочки.
Ференцварош – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча
Блогосфера также шокирована. Не все эксперты смогли выжать из себя послесловие.
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Александр "Фоззи" Сидоренко, солист группы ТНМК, еще в первом тайме поторопился с выводами. Именно ассистом Зубкова начался камбэк венгров.
Евгений Бриж, журналист и медиаэксперт из Полтавы, нашел ответ на вопрос, почему у команды Реброва ничего не клеилось в первой половине поединка.
Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко констатирует: ЛЧ, словами легендарного динамовца, "это совсем другой турнир".
Андрей Шахов, заместитель главреда журнала Футбол, о катастрофической метаморфозе Киева во втором тайме.
Эксперт ТК Футбол Евгений Левченко также разделил этот матч на "до" и "после".
А вот Вадиму Скичко, комментатору MEGOGO, который отработал этот поединок в прямом эфире, все понравилось. Он хвалит Сергея Реброва.
Блогер Михаил Смоловой – о Бойко, решении Луческу etc.
Журналист Трибуны Александр Сажко не скрывает первого разочарования наставником Динамо.
Полную палитру эмоций пережил главред журнала Футбол Артем Франков. Словно без трех, не без одного играли – это точно!
Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло достал попкорн и вспомнил Хацкевича.
В противовес – Алекс Великих. Скаут из Италии проанализировал ситуацию и не склонен впадать в отчаяние. Хотя определенные тревожные звоночки, такие как беспомощность Супряги, он четко подчеркнул.
Брутальный футбол и бонусы!
ЛЧ: Ференцварош после удаления отобрал очки у Динамо – Ребров переиграл Луческу заменами, провал дебютанта