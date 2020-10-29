Игрок уже прибыл в Мюнхен, где прошел все необходимые анализы, после чего ему назначили оперативное вмешательство, которое запланировано уже на завтра, 30 октября.

Костевич перешел в Динамо с согласия Луческу – тренер киевлян определил позицию для новичка

Официальный сайт Динамо информирует и о неутешительных сроках реабилитации Костевича после операции – около шести месяцев.

Напомним, Костевич является воспитанником Карпат, а с 2017 года выступал в составе Леха. К Динамо защитник официально присоединился 6 октября, подписав с киевлянами соглашение сроком на 3 года.

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