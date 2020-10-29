Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань назвал когорту игроков, с которыми отправится на матчи против Мальты и Северной Ирландии.

На октябрьские поединки наставник сборной вызвал 24 игрока.

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Сбор команды Руслана Ротаня начнется 8 ноября, информирует официальный сайт УАФ.

Полный состав сборной Украины U-21:

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо Киев).

Защитники: Александр Сирота, Роман Вантух, Константин Вивчаренко (все – Динамо), Владислав Дубинчак (СК Днепр-1), Назарий Муравский (Мариуполь), Владислав Бабогло (Александрия), Богдан Милованов (Спортинг).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Билошевский (все – Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все – СК Днепр-1), Георгий Судаков (Шахтер), Максим Лунёв (Заря), Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (оба – Мариуполь), Даниил Семилет (Ворскла).

Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Даниил Сикан (Мариуполь), Николай Кухаревич (Рух).

Отметим, "сине-желтые" сыграют два заключительных поединка отборочного турнира Евро-2021 (U-21) – против Мальты 13 ноября на острове в городе Та-Кали и против Северной Ирландии 17 ноября в Ковалёвке.

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