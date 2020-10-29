Лига Европы: Лестер неуверенно победил АЕК, Милан уничтожил Спарту, гол Кайоде не помог Сивасспору одолеть Маккаби
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги Европы в квартетах G, H и I. Отчеты о матчах читайте на Футбол 24.
Лига Европы, групповой этап, 2-й тур
Группа G
АЕК – Лестер – 1:2
Голы: Варди, 18 (пен), Чудхури, 39 – Танкович, 49
Группа H
Милан – Спарта – 3:0
Голы: Диас, 24 Леау, 57, Далот, 67
Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 36
Лилль – Селтик – 2:2
Голы: Челик, 67, Иконе, 75 – Эльюнусси, 28, 33
Нереализованный пенальти: Дэвид, 41
Группа I
Карабах – Вильярреал – 1:3
Голы: Квабена, 78 – Сантос, 80, Пако, 85, 90+5 (пен)
Сивасспор – Маккаби Тель-Авив – 1:2
Голы: Кайоде, 55 – Битон, 68, Перец, 75
Удаление: Камара, 67 (Сивасспор)
Шахов и VAR помогли АЕКу прервать безвыигрышную серию
Лестер после победы над Зарей отправился на поединок с АЕКом. Матч со старта начинал Евгений Шахов, а вот Дмитрий Чигринский отсутствовал даже в заявке. "Лисы" начали матч в статусе фаворита, а Варди отличился из пенальти. До перерыва англичане еще раз забили. Во второй 45-минутке АЭК пошел отыгрываться и сумел отквитать один гол. Греки забить еще раз не смогли, хотя и "лисы" играли не слишком уверенно. После второго тура ЛЕ Лестер расположился на второй строчке группы G, где играет и луганская Заря. АЭК идет третьим.
Милан в первом туре уверенно победил Селтик и с позитивным настроем подошел к матчу со Спартой. Уже на 24 минуте Милан вышел вперед – Ибрагимович разогнал идеальную контраатаку, а Диас разобрался с защитником и точно пробил. Через несколько минут Златан не реализовал пенальти, однако его одноклубники сумели еще дважды отличиться в воротах чешской команды. Это помогло Милану единолично возглавить группу H.
Лилль с Селтиком создали настоящую голевую феерию во Франции. В первом тайме Селтик уничтожил хозяев, забив два мяча, но во втором французы взяли игру под свой контроль и сумели отквитать два гола. Результативная ничья 2:2.
Карабах дома проиграл Вильярреалу. Азербайджанцы неожиданно вышли вперед на 78 минуте, однако Вильярреал сумел оформить невероятный камбэк, забив три гола в конце матча. Таким образом, испанцы возглавили турнирную таблицу группы I.
Сивасспор и Маккаби Тель-Авив выдали тоже интересный поединок. Кайоде, который принадлежит Шахтеру, вывел турков вперед в начале второй 45-минутки, но израильтяне забили один мяч за несколько минут и еще и вырвали победу. Маккаби идет вторым после 2-х туров ЛЕ.
Турнирная таблица группового этапа Лиги Европы