Лига Европы, групповой этап, 2-й тур

Группа G

АЕК – Лестер – 1:2

Голы: Варди, 18 (пен), Чудхури, 39 – Танкович, 49

Группа H

Милан – Спарта – 3:0

Голы: Диас, 24 Леау, 57, Далот, 67

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 36

Лилль – Селтик – 2:2

Голы: Челик, 67, Иконе, 75 – Эльюнусси, 28, 33

Нереализованный пенальти: Дэвид, 41

Группа I

Карабах – Вильярреал – 1:3

Голы: Квабена, 78 – Сантос, 80, Пако, 85, 90+5 (пен)

Сивасспор – Маккаби Тель-Авив – 1:2

Голы: Кайоде, 55 – Битон, 68, Перец, 75

Удаление: Камара, 67 (Сивасспор)

Шахов и VAR помогли АЕКу прервать безвыигрышную серию

Лестер после победы над Зарей отправился на поединок с АЕКом. Матч со старта начинал Евгений Шахов, а вот Дмитрий Чигринский отсутствовал даже в заявке. "Лисы" начали матч в статусе фаворита, а Варди отличился из пенальти. До перерыва англичане еще раз забили. Во второй 45-минутке АЭК пошел отыгрываться и сумел отквитать один гол. Греки забить еще раз не смогли, хотя и "лисы" играли не слишком уверенно. После второго тура ЛЕ Лестер расположился на второй строчке группы G, где играет и луганская Заря. АЭК идет третьим.

Милан в первом туре уверенно победил Селтик и с позитивным настроем подошел к матчу со Спартой. Уже на 24 минуте Милан вышел вперед – Ибрагимович разогнал идеальную контраатаку, а Диас разобрался с защитником и точно пробил. Через несколько минут Златан не реализовал пенальти, однако его одноклубники сумели еще дважды отличиться в воротах чешской команды. Это помогло Милану единолично возглавить группу H.

Лилль с Селтиком создали настоящую голевую феерию во Франции. В первом тайме Селтик уничтожил хозяев, забив два мяча, но во втором французы взяли игру под свой контроль и сумели отквитать два гола. Результативная ничья 2:2.

Карабах дома проиграл Вильярреалу. Азербайджанцы неожиданно вышли вперед на 78 минуте, однако Вильярреал сумел оформить невероятный камбэк, забив три гола в конце матча. Таким образом, испанцы возглавили турнирную таблицу группы I.

Сивасспор и Маккаби Тель-Авив выдали тоже интересный поединок. Кайоде, который принадлежит Шахтеру, вывел турков вперед в начале второй 45-минутки, но израильтяне забили один мяч за несколько минут и еще и вырвали победу. Маккаби идет вторым после 2-х туров ЛЕ.

Турнирная таблица группового этапа Лиги Европы