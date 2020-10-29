"Фол на мне? Я думаю, что это красная карточка. Это был фол последней надежды. Да, там был человек справа, может, он и догонял меня. Но я уже в штрафную входил один на один. Судья принял такое решение. Может, это и могло повлиять на окончательный счет. Но мы проиграли, говорить о красной карточке – такое. Думаю, фол был до штрафной площадки, я еще не успел в нее войти.

"То, что работает в УПЛ, в Лиге Европы не проходит": Скрипник сдержанно прокомментировал поражение от Браги

Не хватает последней передачи, последнего удара. Наверное, это у всех так в Украине. У нас и моментов вроде было больше. У Браги 2-3, но 2 гола. Может, фарт был на их стороне. По игре и статистике было неплохо.

Не скажу, что 2 мяча в стартовые минуты предрешили исход матча. Динамо тоже выигрывало 2:0 у Ференцвароша, а закончило 2:2. Выходили с такими же мыслями на второй тайм. Если бы забили чуть раньше, то игра была бы совсем другой. Начали не очень хорошо, пропущенные голы бьют по психологии. Но в первом тайме у нас были 3-4 моменты. Реализуй мы их, может, игра пошла бы в другом русле. Что уже сейчас говорить", – сказал Владислав Кабаев в ефире Футбол 1.

Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и занимает последнее место в турнирной таблице группы G.

Заря проиграла Браге в матче Лиги Европы и значительно усложнила шансы на выход из группы