– Чего не хватило ПСЖ?

– Мы должны были забить. У нас были возможности, но когда ты этого не делаешь, когда ты неэффективен в обеих штрафных, сложно выйти в следующий раунд. Не надо все выбрасывать теперь. Эта команда дала очень много, она старалась сделать так, чтобы каждый, кто был на стадионе, гордился. Этого было мало. Нам придется развивать то, что действовало, и продолжать работать, потому что нам еще предстоит финал Кубка Франции. Сезон не должен заканчиваться, потому что Кубок Франции – важная цель.

ПСЖ – Боруссия Д – 0:1 – видео гола и обзор полуфинала Лиги чемпионов

– Считаете ли вы, что Боруссия была сильнее вас?

– Я не знаю. Не надо принижать оппонента. Но, по моему скромному мнению, они имели преимущество лишь в двух штрафных площадках. Потом все будут делать анализы, но правда в том, что они раз или два зашли в наш и забивали. Мы же часто заходили к ним, но так и не сумели забить. Это неумолимый факт. Я не очень люблю говорить о нефарте. Когда ты сильный, то мяч летит в ворота, а не стойку. Сегодня мы были недостаточно сильны именно в атаке.

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– Лично вы считаете, что достаточно сделали в этой дуэли?

– Я пытался помочь своей команде как мог. Этого оказалось мало. Когда мы говорим об эффективности в завершении, то я – первый ответственный. Я тот парень, который должен забивать голы и решать. Когда это работает, я забираю весь свет, но когда не получается, мне приходится забирать и всю тень. С этим нет проблем. Я был первым, кто должен был забить. Такова жизнь, теперь мне и команде нужно смириться.

– Как вы оцениваете эту кампанию в Лиге чемпионов?

– Если подвести итоги, принимая во внимание новый проект с молодыми игроками, думаю, это не так уж и плохо. В ПСЖ мы всегда хотим побеждать. Сейчас нам грустно. Я еще раз говорю: нам нужно выиграть Кубок Франции, тогда мы подведем итоги. Сегодня это не имеет никакого смысла, – приводит слова Мбаппе L'Équipe.

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