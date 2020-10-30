Продолжается групповой раунд Лиги Европы. В рамках второго тура победы одержали Бенфика, Рейнджерс, ПСВ, АЗ и Наполи. Обзор матчей читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 1 тур

Группа D

Бенфика – Стандард – 3:0

Голы: Пицци, 49 (пен), 76, Вальдшмидт, 65 (пен)

Рейнджерс – Лех – 1:0

Гол: Морелос, 68

Группа Е

Гранада – ПАОК – 0:0

Омония – ПСВ – 1:2

Голи: Гомес, 29 – Мален, 40, 90+3

Группа F

АЗ – Риека – 4:1

Голы: Копмайнерс, 6 (пен), Гудмундссон, 20, 60, Карлссон, 51 – Куленович, 72

Реал Сосьедад – Наполи – 0:1

Гол: Политано, 56

Удаление: Осимхен, 90+3

Бенфика доминировала в матче со Стандардом, но забивала с пенальти. Сначала Вальдшмидт заработал 11-метровый – Пицци реализовал, а затем Тавареш заставил соперника сфолить в штрафной – приговор исполнил уже Вальдшмидт. Пицце эффектным голом оформил разгром бельгийцев.

Рейнджерс дожал Лех. Сыграла замена Стивена Джеррарда. Морелос вышел на поле и через 6 минут забил победный гол, замкнув навес слева. Василий Кравец провел весь матч на левом фланге обороны Леха, хорошо проявил себя в защите (3 отбора, 6 выносов, 2 перехвата, 70% выигранных дуэлей), но не помог полякам удержать ничью.

Бенфика и Рейнджерс с 6 очками лидируют в группе D. У Стандарта и Леха зачетных баллов нет. Все прогнозируемо, без сенсаций.

ПСВ пропустил роскошный и одновременно скандальный гол от Омониї. Гомес ударом с собственной половины поля поразил ворота голландцев, но разыграл штрафной, когда мяч катился. Арбитры этого не заметили и засчитали гол. ПСВ совершил камбэк усилиями Малена – 21-летний капитан оформил дубль.

Гранада расписала нулевую ничью с ПАОКом и осталась во главе группы Е. ПСВ – второй, ПАОК и Омония позади.

АЗ красиво разбил Риеку – отличились Копмайнерс, Гудмундссон и Карлссон. В августе эти ребята вылетели от Динамо в квалификации Лиги чемпионов. АЗ после двух побед возглавляет квартет F, а дальше идут Реал Сосьедад и Наполи. Итальянцы сегодня одолели басков благодаря голу Политано.

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