Лига Европы: Бенфика крупно победила, Джеррард заменой дожал Лех с Кравцом, ПСВ восстановил справедливость
Продолжается групповой раунд Лиги Европы. В рамках второго тура победы одержали Бенфика, Рейнджерс, ПСВ, АЗ и Наполи. Обзор матчей читайте на "Футбол 24".
Лига Европы, 1 тур
Группа D
Бенфика – Стандард – 3:0
Голы: Пицци, 49 (пен), 76, Вальдшмидт, 65 (пен)
Рейнджерс – Лех – 1:0
Гол: Морелос, 68
Группа Е
Гранада – ПАОК – 0:0
Омония – ПСВ – 1:2
Голи: Гомес, 29 – Мален, 40, 90+3
Группа F
АЗ – Риека – 4:1
Голы: Копмайнерс, 6 (пен), Гудмундссон, 20, 60, Карлссон, 51 – Куленович, 72
Реал Сосьедад – Наполи – 0:1
Гол: Политано, 56
Удаление: Осимхен, 90+3
Бенфика доминировала в матче со Стандардом, но забивала с пенальти. Сначала Вальдшмидт заработал 11-метровый – Пицци реализовал, а затем Тавареш заставил соперника сфолить в штрафной – приговор исполнил уже Вальдшмидт. Пицце эффектным голом оформил разгром бельгийцев.
Рейнджерс дожал Лех. Сыграла замена Стивена Джеррарда. Морелос вышел на поле и через 6 минут забил победный гол, замкнув навес слева. Василий Кравец провел весь матч на левом фланге обороны Леха, хорошо проявил себя в защите (3 отбора, 6 выносов, 2 перехвата, 70% выигранных дуэлей), но не помог полякам удержать ничью.
Бенфика и Рейнджерс с 6 очками лидируют в группе D. У Стандарта и Леха зачетных баллов нет. Все прогнозируемо, без сенсаций.
ПСВ пропустил роскошный и одновременно скандальный гол от Омониї. Гомес ударом с собственной половины поля поразил ворота голландцев, но разыграл штрафной, когда мяч катился. Арбитры этого не заметили и засчитали гол. ПСВ совершил камбэк усилиями Малена – 21-летний капитан оформил дубль.
Гранада расписала нулевую ничью с ПАОКом и осталась во главе группы Е. ПСВ – второй, ПАОК и Омония позади.
АЗ красиво разбил Риеку – отличились Копмайнерс, Гудмундссон и Карлссон. В августе эти ребята вылетели от Динамо в квалификации Лиги чемпионов. АЗ после двух побед возглавляет квартет F, а дальше идут Реал Сосьедад и Наполи. Итальянцы сегодня одолели басков благодаря голу Политано.
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