В середине первого тайма Жорди Гомес застал врасплох ПСВ, когда неожиданно пробил с собственной половины поля.

Заря проиграла Браге в матче Лиги Европы и значительно усложнила шансы на выход из группы

Мяч перелетел голкипера и залетел в ворота, однако сам гол оказался очень противоречивым. Омония должна была разыграть штрафной удар и Гомес пробил по мячу, который катился. В таком случае арбитр должен был не засчитывать этот гол.

Отметим, что Омония разделяет 2-3 места с ПАОКом на момент начала матча, а ПСВ замыкает группу E.

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