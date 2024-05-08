Перед своим уходом из Фиорентины у Винченцо Итальяно будет вторая попытка выиграть Лигу конференций. После поражения в решающем матче от Вест Хэма в прошлом сезоне "фиалки" снова сыграют в финале – против победителя пары Олимпиакос – Астон Вилла.

Фиорентина оформила камбэк с Брюгге и второй раз подряд вышла в финал Лиги конференций

Решающий пенальти, а вместе с ним и путёвку во второй подряд финал Лиги конференций заработал М'бала Нзола, тогда как Лукас Белтран подошёл к 11-метровой отметке и мастерски его реализовал. Это был очень важный момент, ведь до этого Фиорентина в этом сезоне не забила 5 "точек" из 11.

Таким образом, гол Ванакена в первом тайме не перевёл игру в дополнительное время. Так Брюгге лишился возможности попасть в свой первый еврокубковый финал с 1978 года.