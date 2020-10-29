Матч и онлайн-трансляция Заря – Брага стартовал в 19:55. Это второй тур группы G – луганчане свой стартовый матч проиграли Лестеру со счетом 0:3, а вот Брага с таким же счетом дома разбила греческий АЕК. Таким образом, встречались команды, которые на момент начала игры находились на разных полюсах турнирной таблицы.

Отчетный поединок стал уже третьим в истории противостояний Зари и Браги. В 2018 году подопечные тогда еще Юрия Вернидуба одолели португальских "канониров" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы только благодаря большему количеству голов на выезде (1:1 в Украине, 2:2 в Португалии). К слову, встречались бронзовые призеры Украины и Португалии – в сезоне 2019/20 обе команды финишировали третьими в своих национальных первенствах. А вот в текущей кампании дела лучше идут у Браги – подопечные Карлуша Карвальяла пока 4-е, тогда как Заря занимает лишь 8-ю строчку в УПЛ.

Заря – Брага – видео голов

Виктор Скрипник сделал только одну замену по сравнению с матчем против Лестера. Вместо Никиты Шевченко, который начал игру в запасе, место в воротах занял Никола Василь. А вот среди полевых игроков никаких изменений – та же десятка, что вышла с первых минут в Англии, начала и матч на Славутич-Арене.

Брага с первых секунд игры захватила мяч под свой контроль, однако первый острый момент создала Заря. Юрченко протянул мяч к линии штрафной и отдал налево на Кочергина, но удар Владислава заблокировали. И тут же Брага забила. Матеус ввел мяч в игру, Паулиньо выиграл борьбу у Цвека и сбросил на правый фланг. В итоге, атаку завершил все тот же Паулиньо, который опередил Вернидуба и эффектным ударом с лета вогнал мяч под перекладину. 0:1 уже на 4-й минуте – явно не такой старт рассчитывал Виктор Скрипник.

Пропущенный гол не смутил Зарю. Виталий Вернидуб выиграл верховую борьбу после подачи с углового, однако пробил выше. Дмитрий Иванисеня выстрелил метров с 25-ти – мимо левой стойки. А вот на 11-й минуте Брага шокировала луганчан, забив второй мяч. Лунев обрезался в центре поля, а быстрая контратака португальцев завершилась пушечным выстрелом Николаса Гайтана с линии штрафной. Мяч влетел в дальнюю девятку без шансов для Василя. 0:2 – шок.

Открытый футбол продолжился. Удар Назарины из-за пределов штрафной парировал Матеус. Спустя две минуты с ходу стрелял уже Кочергин – очередной сейв голкипера! Продолжал феерить Гайтан – на этот раз экс-игрок сборной Аргентины эффектно пропустил мяч на Орту, но атака Браги не закончилась ударом. Опять Кочергин пробил с ходу после подачи углового и скидки Вернидуба – неточно. Хомченовский организовал хорошую атаку, бросив в прорыв Юрченко. Владлен отдал направо на Кочергина, тот навесил на Кабаева, который пробил выше.

На 29-й минуте Кармо сбил Кабаева, который выбегал один на один с голкипером. Фол был за пределами штрафной, а защитник гостей получил лишь желтую карточку, хотя арбитр вполне мог и удалить игрока гостей. Несколько спорное решение рефери – оправданием может быть разве что то, что рядом находился еще один защитник Браги. Штрафной исполнил Юрченко, который пробил прямо туда, где стоял Матеус.

В конце первого тайма Заря перешла на многочисленные прострелы и навесы, но ни один из них не привел к моментам. Зато первое же нестандартное действие снова вызвало остроту. Кабаев классно пропустил на Юрченко, тот пробил с линии штрафной – выше. На последних секундах тайма снова Юрченко не попал из убойной позиции после скидки Кабаева! Подопечные Скрипника в первые 45 минут могли забивать, но взамен получили два мяча после индивидуальных ошибок. Брага продемонстрировала настоящий мастер-класс реализации для луганчан.

На второй тайм Заря вышла с четким желанием отыграться, но в первые минуты это воплотилось лишь в желтую карточку для Кабаева. Владислав слишком активно атаковал голкипера гостей, который оказался в нокдауне. А вот Паулиньо мог наказать "мужиков" в третий раз, но не попал в створ. Подопечные Скрипника ответили неудачной попыткой Вернидуба после розыгрыша штрафного. Кабаев на левом фланге взял инициативу на себя, вошел в штрафную и пробил в ближнюю девятку – неточно!

На 60-й минуте Скрипник бросил в бой Александра Гладкого вместо Лунева. Экс-нападающий сборной Украины сразу же удачно сыграл на опережение, но не сумел акцентировано пробить. Парад нереализованных моментов продолжился – Иванисеня бил в падении из пределов вратарской. Выше!