Шахтер продлил контракт с чемпионом мира
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил о подписании нового соглашения с защитником "горняков" Виктором Корниенко.
Информация о пролонгации контракта появилась на странице Сергея Палкина в Instagram.
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Отметим, что срок нового соглашения рассчитан до 2025 года, хотя еще в прошлом сезоне Корниенко выступал в аренде Мариуполя.
К слову, юный защитник провел 8 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 2 ассиста. Добавим, что Корниенко был в составе сборной Украины U-20, которая победила на молодежном чемпионате мира.
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