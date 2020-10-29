Информация о пролонгации контракта появилась на странице Сергея Палкина в Instagram.

Шахтер отказался отпустить своего легионера в зарубежный клуб

Отметим, что срок нового соглашения рассчитан до 2025 года, хотя еще в прошлом сезоне Корниенко выступал в аренде Мариуполя.

К слову, юный защитник провел 8 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 2 ассиста. Добавим, что Корниенко был в составе сборной Украины U-20, которая победила на молодежном чемпионате мира.

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