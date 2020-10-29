"Горняки" отказались от предложения Палмейраса насчет аренды Маркоса Сиприано.

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Такое решение вызвано коронавирусным кризисом в команде и другими кадровыми проблемами Шахтера, сообщает Globoesporte. "Горняки" обеспокоены травмой Дентиньо, которую он получил в матче против Интера, что может ухудшить глубину состава.

Кроме этого, Шахтер имеет несколько игроков, у которых завершаются контракты в конце текущего сезона. Из-за отсутствия договоренностей отпускать Сиприано будет нецелесообразно.

Добавим, что два года назад Шахтер приобрел Сиприано у Сан-Паулу за один миллион евро, но бразилец пока не смог закрепиться в составе "горняков". В общем, Маркиньос сыграл за дончан 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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