Заря принимает Брагу во 2 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Брага.

Заря пропустила быстрый гол. Вратарь Браги хорошо вбросил мяч рукой, атака сместилась на правый фланг, откуда Эсгаю прострелил на Паулиньо. Форвард поразил ворота и вывел гостей вперед.

Заря – Брага: видео гола Паулиньо

А уже на 10-й минуте Брага удвоила счет. Силва сыграл в центре поля на перехвате, протащил мяч и отдал на Гайтана, а тот забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади.

Заря – Брага: видео гола Гайтана

Заря – Брага: онлайн-трансляция матча Лиги Европы