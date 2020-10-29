Заря – Брага – видео голов
20:14 - Читати українською
Заря принимает Брагу во 2 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Брага.
71' live
Николас Гайтан 11’
11’ Николас Гайтан
Заря пропустила быстрый гол. Вратарь Браги хорошо вбросил мяч рукой, атака сместилась на правый фланг, откуда Эсгаю прострелил на Паулиньо. Форвард поразил ворота и вывел гостей вперед.
Заря – Брага: видео гола Паулиньо
А уже на 10-й минуте Брага удвоила счет. Силва сыграл в центре поля на перехвате, протащил мяч и отдал на Гайтана, а тот забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади.
Заря – Брага: видео гола Гайтана
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