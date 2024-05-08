Вместе с командами волнительный момент пережил и главный арбитр встречи Даниэле Орсато. 48-летний итальянец не смог сдержать слез, как только дал финальный свисток.

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Дело в том, что это был прощальный матч Орсато в Лиге чемпионов. Он планирует вешать свисток на гвоздь после Евро-2024, куда также получил приглашение. Итальянец с 2006 года судит матчи Серии А, с 2010-го имеет категорию ФИФА, а с 2016-го входит в элиту арбитров УЕФА. Пик карьеры – финал ЛЧ 2019/20 между Баварией и ПСЖ. К слову, его французы также проиграли.

Зато Украина имеет приятные воспоминания о работе Орсато. Он фиксировал исторический выход "сине-желтых" в четвертьфинал Евро-2020 после победы над Швецией. Итальянец удалял Даниэльсона за брутальый фол против Беседина, а затем Довбик забил решающий гол.

Daniele Orsato rompió a llorar anoche tras el PSG-Borussia Dortmund.



El árbitro apunta a retirarse tras la EURO y el de ayer habría sido su último partido en la Champions League. pic.twitter.com/FKfBafyfEV — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) May 8, 2024

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