Мбаппе должен был заработать пенальти и "удалить" игрока Боруссии Д – большой скандал полуфинала ЛЧ остался незаметным
Работа Даниэле Орсато в полуфинале ЛЧ между ПСЖ и Боруссией Д была не такой безупречной, как могло показаться на первый взгляд.
На 90+1-й минуте французы вполне могли претендовать на пенальти. Нико Шлоттербек потянул Килиана Мбаппе, который рвался на рандеву с Грегором Кобелем. Бывший арбитр ФИФА Марцин Борски считает, что Орсато грубо ошибся, когда проигнорировал этот момент.
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"На мой взгляд, это должен был быть пенальти. Я бы учитывал динамику всего действия. Мбаппе на полном ходу обгоняет соперника, а тот его тащит. В этой ситуации я назначил бы пенальти и даже показал красную защитнику. Мбаппе потерял равновесие и не завершил атаку так, как хотел.
В общем заметен класс арбитра, который сумел справиться со своими эмоциями в таком сложном матче. Он грамотно интерпретировал правила и хорошо разобрался с карточками. Как ни парадоксально, но в концовке он допустил серьезную ошибку. Очевидно, судьи VAR и сам Орсато решили, что ситуация не тянет на пенальти", – приводит анализ Борски Meczyki.
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