Работа Даниэле Орсато в полуфинале ЛЧ между ПСЖ и Боруссией Д была не такой безупречной, как могло показаться на первый взгляд.

На 90+1-й минуте французы вполне могли претендовать на пенальти. Нико Шлоттербек потянул Килиана Мбаппе, который рвался на рандеву с Грегором Кобелем. Бывший арбитр ФИФА Марцин Борски считает, что Орсато грубо ошибся, когда проигнорировал этот момент.

Арбитр полуфинала ЛЧ заплакал после финального свистка – известна причина эмоций судьи, который фиксировал большой успех Украины

"На мой взгляд, это должен был быть пенальти. Я бы учитывал динамику всего действия. Мбаппе на полном ходу обгоняет соперника, а тот его тащит. В этой ситуации я назначил бы пенальти и даже показал красную защитнику. Мбаппе потерял равновесие и не завершил атаку так, как хотел.

В общем заметен класс арбитра, который сумел справиться со своими эмоциями в таком сложном матче. Он грамотно интерпретировал правила и хорошо разобрался с карточками. Как ни парадоксально, но в концовке он допустил серьезную ошибку. Очевидно, судьи VAR и сам Орсато решили, что ситуация не тянет на пенальти", – приводит анализ Борски Meczyki.

Blabla, "ils ont pas mis les ingrédients". Mais là, 91e, c'est clairement un penalty sur MBappé. On en parle pas beaucoup. Mais là prestation de Daniele Orsato n'est pas au niveau d'une demi-finale de LDC. Et derrière, il te reste 3/4 mn à jouer... pic.twitter.com/Xx35mS7Oma — Garra Charrua (@PisciacaisLe) May 8, 2024

Боруссия повторно обыграла ПСЖ и сенсационно вышла в финал ЛЧ – Хуммельс вспомнил Шахтер и вместе с Фортуной остановил Мбаппе