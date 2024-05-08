Профессиональная футбольная лига назвала команды, которые сыграют дома первый матч за право участия во втором по силе дивизионе.

ЮКСА – один из претендентов на выход в Первую лигу / ФК ЮКСА

Сегодня, 8 мая, в Доме футбола состоялась жеребьевка плей-офф за право сыграть в Первой лиге в сезоне 2024/25.

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Этап плей-офф состоит из двух матчей – на поле каждой из команд-участниц сыграют по 1 матчу, а победитель по итогам двух поединков станет участником Первой лиги следующего сезона. Первые игры состоятся 1 июня, а ответные матчи команды сыграют 8 июня.

1 июня

16-е место Первой лиги – 3-е место Второй лиги

2-е место Второй лиги – 17-е место Первой лиги

8 июня, ответные матчи

3-е место Второй лиги – 16 место Первой лиги

17-е место Первой лиги – 2-е место Второй лиги

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