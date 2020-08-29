Украина

Владислав Супряга близок к переходу в Болонью – итальянский СМИ раскрыл сумму за форварда Динамо. Николай Матвиенко заинтересовал московский клуб, однако Шахтер отказал россиянам якобы из-за политической причины.

Динамо заморозило потенциальный трансфер Назария Русина – форвард ожидает вердикт Луческу. Де Пена попал на радары ряда европейских клубов, среди которых представители топ-чемпионатов. Гельзин подтвердил усиление Олимпика двумя игроками Динамо.

Стартовал новый розыгрыш Кубка Украины: Нива Тернополь обыграла Карпаты Галич, Чайка уступила Полесью. Гараж, котики и автобус – Мариуполь креативно представил новую форму. Верес пострадал от коронавируса – 6 игроков уже на карантине.

Международный футбол

Национальная сборная Украины продолжает подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций. Андрей Шевченко нарабатывает связи, которые подзабылись за почти год. Молодежка тем временем провела первую тренировку за 9 месяцев.

Сборная Швейцарии объявила заявку на матчи против Украины и Германии. Нидерланды назвали состав на поединки против Польши и Италии. Манчини обнародовал заявку "скуадры адзурры" на сентябрьские матчи Лиги наций – 33-летний дебютант и возвращение капитана.

Европа

Сага Месси против Барсы продолжается, а "Футбол 24" продолжает вести онлайн главного события года, отслеживая каждый шаг. "Или продолжаем контракт, или не о чем договариваться": каталонцы выдвинули ультиматум Лионелю.

Челси официально подписал капитана Пари Сен-Жермен, который недавно играл в финале Лиги чемпионов. Лондонцы вообще разрывают рынок, осуществляя громкие трансферы друг за другом.

Что ни гол, то шедевр. Руслан Малиновский расстрелял Серию А своей пушкой – видео и стиль ударов.