Кубок Украины, первый предварительный этап

Карпаты Галич – Нива Тернополь – 1:2

Голы: Поручинский, 59 – Иванов, 40, Демчук, 67

Чайка – Полесье – 0:1

Гол: Даудов, 70

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Тернопольские игроки открыли счет под занавес первого тайма. Пропущенный мяч разбудил игроков Карпат, и после перерыва хозяева сумели выровнять положение. Однако преимущество футболистов Нивы принесло свои плоды в виде победного гола на 67-й минуте.

Букмекеры еще до матча отмечали преимущество Полесья в выездном матче с Чайкой. Гостям хватило одного гола, чтобы пробиться в следующий этап турнира.

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