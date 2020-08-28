"Возьмем у Динамо Бенито и Каргбо. Возможно, арендуем этих футболистов не до зимы, а до лета.

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Пока у нас находятся на просмотре аргентинец и бразилец. Планируем их заявить на следующую игру. Когда усилимся Бенито и Каргбо, считаю, у нас будет неплохая конкурентоспособная команда", – цитирует Гельзина FootBoom.

К слову, Каргбо выходил в основном составе Динамо лишь трижды и отметился автоголом, а Бенито провел только 6 минут за первую команду.

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