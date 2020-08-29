Україна

Владислав Супряга близький до переходу в Болонью – італійський ЗМІ розкрив суму за форварда Динамо. Микола Матвієнко зацікавив московський клуб, однак Шахтар відмовив росіянам нібито через політичну причину.

Динамо заморозило потенційний трансфер Назарія Русина – форвард очікує на вердикт Луческу. Де Пена потрапив на радари низки європейських клубів, серед яких представники топ-чемпіонатів. Гельзін підтвердив підсилення Олімпіка двома гравцями Динамо.

Стартував новий розіграш Кубка України: Нива Тернопіль обіграла Карпати Галич, Чайка поступилась Поліссю. Гараж, котики і автобус – Маріуполь креативно презентував нову форму. Верес постраждав від коронавірусу – 6 гравців вже на карантині.

Міжнародний футбол

Національна збірна України продовжує підготовку до вересневих матчів Ліги націй. Андрій Шевченко напрацьовує зв'язки, які призабулися за майже рік. Молодіжка тим часом провела перше тренування за 9 місяців.

Збірна Швейцарії оголосила заявку на матчі проти України та Німеччини. Нідерланди назвали склад на поєдинки проти Польщі та Італії. Манчіні оприлюднив заявку "скуадри адзурри" на вересневі матчі Ліги націй – 33-річний дебютант і повернення капітана.

Європа

Сага Мессі проти Барси триває, а "Футбол 24" продовжує вести онлайн головної події року, відстежуючи кожен крок. "Або продовжуємо контракт, або немає про що домовлятись": каталонці висунули ультиматум Ліонелю.

Челсі офіційно підписав капітана Парі Сен-Жермен, який нещодавно грав у фіналі Ліги чемпіонів. Лондонці взагалі розривають ринок, здійснюючи гучні трансфери один за одним.

Що не гол, то шедевр. Руслан Маліновський розстріляв Серію А своєю гарматою – відео та стиль ударів.