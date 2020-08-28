Опытный бразилец перешел на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "синих". Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

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Силва провел в составе ПСЖ 8 лет и дослужился до звания капитана команды. Последний сезон сложился для 35-летнего бразильца довольно успешно – он выиграл все внутренние трофеи во Франции, а в Лиге чемпионов дошел до финала, где минимально проиграл Баварии. Также в карьере центрбека были Жувентуд, Порту, Динамо М, Флуминенсе и Милан.

Добавим, что Тиагу Силва стал пятым летним новичком Челси после Зиеша, Вернера, Чилвелла и Сарра.

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