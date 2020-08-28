Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович выбрал игроков для двух стартовых туров Лиги наций.

Полный список состоит из 23 игроков, сообщает официальный сайт швейцарской сборной.

Сборная Германии объявила заявку на ближайшие матчи Лиги наций – трое дебютантов и мизерное представительство Баварии

Петкович дал шанс двум дебютантам. Оба выступают за Цюрих – 18-летний центрбек Бесир Омерагич и 19-летний полузащитник Симон Зем. Также в сборную возвращаются Эмболо, Видмер, Гавранович и Цубер.

Добавим, что Швейцария стартует в Лиге наций 3 сентября выездным матчем против Украины. Во втором туре "нати" будут принимать Германию.

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