Футбольная ассоциация тайно пожизненно дисквалифицировала экс-наставника “синих”. Об этом сообщает The Athletic.

Судаков может стать партнером Мудрика в Челси – лондонцы уже начали переговоры с Шахтером

Гвин Уильямс находился более 27 лет в системе Челси. Тренер работал с молодежными командами, а также был ассистентом при двух тренерах лондонцы Жозе Моуринью и Клаудио Раньери. На протяжении своей работы в академии Уильямс издевался над темнокожими игроками. Специалист не давал им шансов проявить себя, оскорблял и даже бил.

Челси в 2022-м публично извинился и выплатил огромные суммы за моральный ущерб. Но суда над Гвином Уильямсом так и не состоялось. FA еще в 2019 году вынес решение отстранить специалиста от футбола пожизненно.

"Твой первый день в МЮ, а ты опоздал?": ярость Фергюсона, любовь Бирмингема, плохая компания – величие и дно Марка Боснича