Лион переиграл Лилль (4:3) в матче 32 тура Лиги 1. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Фонсеки устроила очередное шоу, но на этот раз "догам" не удалось одержать победу. Лилль имел комфортное преимущество в два мяча после первого тайма. Впрочем, Лион совершил камбэк.

Фонсека потерпел безумное фиаско – Лилль чудом проиграл Лиону и отдалился от Лиги чемпионов

"Ткачи", которые семь раз выигрывали чемпионат Франции. Перевернули игру перед финальным свистком. Три гола Лион забил после 80 минуты, а победный влетел в ворота Лилля в компенсированное время.

Лилль находится на четвертом месте с 55 баллами, а Лион расположился на седьмой строчке с 47 очками.