Исполняющий обязанности главного тренера сборной Нидерландов Дуайт Лодевегес выбрал игроков для двух стартовых туров Лиги наций.

Сборная Нидерландов назвала состав на ближайшие матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза.

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Команда Дуайта Лодевегеса уже на следующей неделе проведет два домашних поединка: 4 сентября будет принимать Польшу, а 7-го – Италию.

Состав сборной Голландии выглядит следующим образом:

Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен (Валенсия), Тим Крул (Норвич).

Защитники: Натан Аке (Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дензел Думфрис (ПСВ), Ханс Хатебур (Аталанта), Перр Схюрс (Аякс), Джоэл Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Интер), Оуэн Вейндал ( АЗ).

Полузащитники: Донни ван де Беек (Аякс), Лерой Фер (Фейеноорд), Мохамед Ихаттарен (ПСВ), Мартен де Роон (Аталанта), Кевин Строотман (Марсель), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль).

Нападающие: Райан Бабель (Галатасарай), Стевен Бергвейн (Тоттенхэм), Люк де Йонг (Севилья), Мемфис Депай (Лион), Квинси Промес (Аякс).

Напомним, именно Нидерланды станут первым соперником Украины на Евро-2020. Поединок пройдет летом следующего года в Амстердаме.

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