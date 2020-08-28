Карлос Де Пена заинтересовал ряд клубов, среди которых – итальянские Рома, Наполи и Кальяри, французский Лилль, турецкий Фенербахче и бразильский Коринтианс, – сообщает Sport.ua со ссылкой на Balon Latino.

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28-летний уругваец присоединился к киевскому клубу на правах свободного агента. Сейчас руководство "бело-синих" не намерен отпускать своего ключевого игрока дешевле 5 млн евро.

В прошлом сезоне УПЛ Де Пена провел 28 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 6-ю ассистами.

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