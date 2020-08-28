Сборная Италии определилась со списком игроков, которые получат шанс сыграть против Боснии и Герцеговины и Нидерландов.

Расширенная заявка "скуадры адзурры" состоит из 37 игроков, сообщает официальный Twitter команды.

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Роберто Манчини вызвал трех дебютантов – молодого защитника Интера Алессандро Бастони, хавбека Мануэля Локателли и 33-летнего форварда Франческо Капуто (оба выступают за Сассуоло). Также в состав возвращается капитан Джорджо Кьеллини, который пропустил почти год из-за травмы колена.

Добавим, что Италия в рамках стартовых туров Лиги наций встретится с Боснией и Герцеговиной (3 сентября) и Нидерландами (7 сентября).

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