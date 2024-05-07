“Гуцуляк и Пихаленок хотят уйти. У них есть предложения. За Гуцуляком ходит Полесье, которое предлагает игроку хорошие условия.

"Думаю, что украинцы останутся": Мичел сделал смелое заявление о будущем Довбика и Цыганкова

Насчет Пихаленка – о Жироне уже забыли, уже не хочет его Жирона. Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что его продадут за границу. Вероятно, Пихаленок может оказаться в другом украинском клубе. Не исключаю, что это может быть его бывший клуб – Шахтер", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Добавим, что 26-летний Гуцуляк в нынешнем сезоне провел 30 матчей, оформив 9 голов и 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро. Статистика 27-летнего Пихаленка – 29 матчей, 6 голов и 6 ассистов. Его стоимость составляет 5 млн евро.

Довбика сравнивают с чемпионом мира, а фаны Барсы кусают локти – Испания воспевает украинца после перформанса в Ла Лиге