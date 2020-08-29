Шахтер отказал Локомотиву по трансферу Матвиенко – политическая причина
06:30 - Читати українською
Защитник "горняков" Николай Матвиенко пока не намерен покорять чемпионат России.
Николай Матвиенко не станет игроком московского Локомотива, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Матвиенко заинтересовал московский клуб – итальянские СМИ видят серьезную конкуренцию для Наполи
По информации источника, Шахтер не отпустит своего ключевого игрока в Локо из-за напряженных отношений между Украиной и Россией. В лагере донецкого клуба нацелены продать Николая в один из топ-5 европейских чемпионатов.
Итальянские СМИ утверждают, что главным претендентом на Матвиенко остается Наполи.
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