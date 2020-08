Это самая важная новость лета, которая затмевает даже унизительные 2:8 или долгожданную победу Баварии в Лиге чемпионов. Только за один вечер весть о громком разводе по-каталонски собрала 20 миллионов реакций в социальной сети Твиттер, что стало абсолютным рекордом для всего спорта. Месси неоднократно предостерегал президента Бартомеу, чтобы тот не медлил со строительством победного проекта. Лиссабонская катастрофа стала той последней каплей, хотя комплексные изменения напрашивались еще после Рима.

Процесс ухода живой легенды Камп Ноу превратился в шахматную партию, в которой каждый пытается действовать осторожно. Месси начал с издевательского факса, ответив таким образом на телефонный разговор Кумана с Суаресом, когда уругвайцу окончательно указали на дверь.

Лео попросил руководство отпустить его бесплатно, ссылаясь на специальную клаусулу, которая, по версии клуба, потеряла свою актуальность 30 мая – это начальная дата финала Лиги чемпионов 2019/20, существенно откорректированая пандемией коронавируса. Поскольку соглашением не были предусмотрены форс-мажоры вроде карантина, клуб резонно сослался на сумму отступных (700 миллионов евро). Каталонское издание Diario SPORT пишет, что с этого момента между Барсой и Месси начинается "тотальная война".

Аргентинские СМИ стали основным источником инсайдов по 6-кратному обладателю "Золотого мяча". Телеканал TyC Sports выстрелил об факсе, а интернет-версия популярного еженедельника Ole подробно описала холодную встречу Лео с новым тренером каталонского гранда. Куман вроде бы пригрозил "Блохе" потерей всех привилегий в раздевалке. Пути обоих, скорее всего, снова пересекутся в ближайший понедельник, когда "блаугранас" начнут подготовку к новому сезону. Впрочем, это вовсе не означает, что Месси остается.

Ronald Koeman: We will begin next season preparations from Monday. Messi: pic.twitter.com/3CTCDdjL5a

Главным претендентом на Лео считается Манчестер Сити. Козырь английского клуба в переговорах с 33-летним аргентинцем – Хосеп Гвардиола. Переход лучшего игрока планеты может обойтись "горожанам" в 500 млн евро, учитывая сумму трансфера (ориентировочно 200 млн) и зарплату игрока (100 млн евро за сезон "грязными").

ПСЖ, Интер и Манчестер Юнайтед также выходили на представителей Месси, хотя тот отдает предпочтение проекту Пепа. Спортивный директор парижан Леонардо интересовался ситуацией лидера Барсы у Хорхе Месси – отца аргентинской звезды.

Журналист каталонской газеты Diario SPORT Хави Гиральдо в комментарии "Футбол 24" рассказал, что разрыв между Месси и Барсой является тотальным и бесповоротным. Аргентинец твердо решил сменить прописку из-за регулярных недоразумений с правящей "хунтой". Не дождавшись реструктуризации на всех уровнях после погрома от Баварии, Лео форсировал свой уход.

Официальная делегация Манчестер Сити отправится в Барселону в начале следующей недели, чтобы провести переговоры с каталонским грандом и самим футболистом, информирует аргентинское издание Ole. Ожидается, что за столом переговоров английский клуб будет представлять генеральный директор "горожан" Ферран Сориано. "Мы откроем Месси двери в Манчестер Сити", – сказал как-то испанский функционер.

Авторитетный ESPN шокировал информацией, будто Месси пытается перетащить Неймара в Манчестер Сити. Впрочем, трансфер обоих звезд на Этихад выглядит маловероятным, ведь "горожане" не впишутся в рамки финансового фэйр-плей УЕФА.

Prior to asking Barcelona for a termination of his contract, Lionel Messi phoned Neymar inviting him to join him and play for Manchester City, according to @jorgenicola. pic.twitter.com/dEtOAMwwgf