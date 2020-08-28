Хавбек сборной Украины провел великолепный сезон в Италии и засветился на всю Европу. Его голы за Аталанту – отдельное произведение футбольного искусства.

Руслан Малиновский в первый сезон в Аталанте срывал немало комплиментов от журналистов и болельщиков, а также попадал на первые полосы ведущих изданий и в рейтинги лучших футболистов Серии А.

Всех ошеломили дальние выстрелы украинца. Около 75% ударов Руслана прилетели из-за пределов штрафной площади. Смотрим на голы, а там соотношение аналогичное – 6 из 8 голов в чемпионате Малиновский забил издалека.

Джан Пьеро Гасперини позволяет Руслану бить с разных дистанций, а для сохранения баланса просит других этого не делать. "Гасперини сказал, чтобы я не бил из-за пределов штрафной, ведь для этого у нас есть Малиновский", – так передал указания главного тренера Луис Муриель.

Карта ударов Руслана Малиновского в Серии А 2019/20:

Руслан отблагодарил наставника эффективностью. Его результативные удары не тянули даже на 0.1 xG, но залетали в сетку. Согласно системе ожидаемых голов, украинец в Серии А солидно "перебрал" – 8 забитых мячей при 3.47 xG (без учета пенальти).

Есть риск, что на дистанции ситуация выровняется, однако голы Малиновского не выглядят случайными. Если отбросить заблокированные попытки, получим прекрасную статистику точности – каждый второй удар (46%) хавбека летит в створ.

Украинец чаще всего целит в правый нижний угол и забивает туда половину всех голов (Брешия, Ювентус, Фиорентина, Лечче). Это объясняется стилем ударов Малиновского, который обычно бьет левой ногой после смещений справа.

Распределение ударов Руслана Малиновского в Серии А 2019/20:

Руслан по-настоящему раскрылся после карантина. Подучил язык, адаптировался к требованиям Гасперини и на определенном этапе стал лучшим игроком Серии А. Пушка Малиновского – это уже реальное оружие Аталанты, а не просто бонус для команды.

Тренер готов рисковать потерей мяча, давая ему добро на частые удары с невыгодных позиций. Украинец должен сохранять свою результативность, чтобы не вредить Аталанте. Для этого Руслану нужно еще больше разнообразить технику и стиль своих ударов, чтобы голкиперы не начали его "читать".

Из-за красоты голов дальними выстрелами Малиновский сделал себе очень классную рекламу и породил слухи о предстоящем трансфере. Верится в такое с трудом: Аталанта установила солидный ценник, а сам футболист не рвется на выход.

"Многие клубы проявляют интерес и спрашивают о возможном трансфере Малиновского, но я не думаю, что Аталанта позволит ему уйти. Конечно, все имеет свою цену, но мы не намерены покидать Бергамо", – недавно сказал агент украинца Сергей Серебренников.

Голы Руслана Малиновского в Серии А 2019/20:

Ruslan Malinovskyi • Insane 2019/2020 Goals • Atalanta • The Ukrainian Sniper pic.twitter.com/w8Pahoj2eD — Sarms (@Sarms07) August 26, 2020

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