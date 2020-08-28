Шесть игроков "красно-черных" получили положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт Вереса. У некоторых уже появились симптомы болезни. Сейчас игроки изолированы.

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Клуб из Ровно готовит к дирекции УАФ официальное письмо с просьбой о переносе матча Кубка Украины против ФК Днепр (г. Черкассы). Поединок должен был состояться 29 августа.

Напомним, Верес сумел подняться в Первую Лигу. В матчах плей-офф за повышение в классе подопечные Юрия Вирта одолели Черкащину.

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