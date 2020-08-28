Московский Локомотив хотел бы видеть Николая Матвиенко в своем лагере, сообщает Gazzetta dello Sport.

Матвиенко попал на радары сразу четырех клубов АПЛ

По информации источника, россияне являются главными конкурентами Наполи в борьбе за 24-летнего игрока сборной Украины. В прошлом сезоне Николай провел за Шахтер 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и ассистом.

Напомним, донецкий клуб в последнее время делегировал уже двух защитников в чемпионат России – Ярослава Ракицкого и Ивана Ордеца, после чего оба футболиста перестали получать вызовы в команду Андрея Шевченко.

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