Мариуполь вместе с компанией Nike разработали новую экипировку. Если же форма не вызывает большого удивления, то ее презентация выглядит очень оригинально.

Динамо презентовало новую выездную форму

Для фотосессии приазовцы использовали гараж, где игроки в новых футболках занимаются ремонтом клубного автобуса. "Азовская команда в Премьер-лиге давно считается путешествующей. Ежегодно мы бьем рекорды по километражу, неоднократно проехав всю Украину с юга на север и с востока на запад на клубном автобусе. Поэтому где как не в клубном гараже провести нам фото презентациюновой формы?", – отмечается на сайте клуба.

По итогам прошлого сезона УПЛ Мариуполь финишировал на 8-й строчке турнирной таблицы.

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