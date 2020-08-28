Киевский клуб не спешит отпускать своего нападающего в другие команды чемпионата Украины.

Динамо приостановило переговоры с Зарей и СК Днепр-1 по аренде своего форварда Назария Русина, сообщает ТаТоТаке.

Русин и Вантух переболели коронавирусом и присоединились к тренировкам Динамо, – СМИ

21-летний футболист почти не участвовал в подготовке киевлян к новому сезону из-за положительного теста на коронавирус. Новый тренер "бело-синих" попросил руководство клуба придержать Назария в Киеве, что румын успел оценить потенциал игрока.

В прошлом сезоне УПЛ Русин провел 26 матчей, в которых отличился 7-ю голами и совершил столько же ассистов.

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