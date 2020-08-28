После решения Лионеля Месси окончательно покинуть Барселону боссы "блаугранас" стали в позу и выдвинули главное требование для ухода аргентинца – 700 млн евро отступных. "Тотальная война" завела обе стороны в тупик и единственным выходом стало как-то договориться.

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Лидер каталонцев решил встретиться с руководством клуба, чтобы сесть за стол переговоров и попросил о встрече, сообщает издание Marca. Позиция "сине-гранатовых" осталась неизменной: "Или продлеваем контракт, или не о чем договариваться".

Барселона и в дальнейшем будет пытаться убедить Месси остаться, в то время как аргентинец считает, что его история в клубе закончилась и время перевернуть новую страницу. Так или иначе, но уже в воскресенье Месси должен пройти медицинские исследования вместе с командой, а в понедельник провести первую тренировку под руководством нового тренера Рональда Кумана.

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