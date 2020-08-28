"Наконец мы собрались, ребята прибыли в расположение сборной в отличном настроении. Хочу поблагодарить тренеров всех команд, которые вовремя отпустили своих игроков на сбор. Нам эти три дня – как глоток свежего воздуха, ведь мы не виделись девять месяцев.

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Для ребят было важно вспомнить основы нашего игрового механизма. И все равно я вижу, что такие вещи со временем забываются. Сейчас важно, чтобы ребята все вспомнили и перенесли задумки тренерского штаба в игру", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, до 3 сентября команда будет работать в Киеве, а затем Ольборг, где 4-го числа состоится матч квалификации ЧЕ-2021 со сборной Дании. 8 сентября сборная Украины в Хельсинки встретится со сверстниками из Финляндии.

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