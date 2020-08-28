Болонья готовит мощное усиление в линию атаки. Итальянский клуб якобы близок к подписанию Владислава Супряги.

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга очень близок к переходу в Болонью, сообщает tuttomercatoweb.

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По данным источника, некоторые детали контракта все еще не согласованы, однако такой трансфер оценивается в 10 млн евро.

Отметим, что нападающий стал объектом интереса десяти европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к Супряге со стороны Торино, Наполи и Аталанты. К слову, ранее Динамо планировало получить за форварда минимум 15 миллионов.

Добавим, в прошлом сезоне УПЛ Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15-ю голами и ассистом.

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