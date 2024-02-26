Главные новости футбола 25 февраля: Мудрик проиграл Ливерпулю трофей, Гармаш забил Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 февраля.
УПЛ
Денис Гармаш наказал Динамо роскошным ударом на 5-й минуте, но киевляне победили Металлист 1925 в первом официальном матче года. Александр Шовковский проанализировал матч.
Днепр-1 сенсационно потерял очки с Минаем и отпустил лидера УПЛ. Колос дожал Верес в матче разных таймов. Рух отобрал очки у Полесья – лидер УПЛ потерял своего "Мбаппе".
Наши за границей
Ливерпуль с детьми вырвал победу над Челси и завоевал Кубок лиги – Михаил Мудрик получил шанс, но отдал трофей ван Дейку. Реал дожал Севилью шедевром Модрича и увеличил отрыв на вершине Примеры – ленивый матч для Андрея Лунина.
Анатолий Трубин провел второй "сухой" матч за Бенфику. Роман Безус забил в третий раз за четыре матча. Украинец спас от поражения голом на 90+5 в Европе.
Другие топ-новости
Умер бывший форвард Манчестер Сити и сборной Англии.
Интер разгромил Лечче, не подпустив преследователей, а Милан не смог дожать Аталанту несмотря на огромное преимущество. ПСЖ спасся от поражения благодаря VAR на 90+7, а Боруссия Д проиграла Хоффенхайму.