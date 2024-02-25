Денис Гармаш забил гол в матче Металлист 1925 – Динамо в матче 18 тура УПЛ. Это произошло 25 февраля – в первом же поединке хавбека за новую команду.

Опытный полузащитник дебютировал за Металлист 1925 в матче против родного клуба.

Металлист 1925 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – 18-летний дебютант Шовковского, Гармаш против киевлян

Гармаш решил долго не раскачиваться и открыл счет уже на 5-й минуте. Мяч после рикошета удобно подпрыгнул под мощный удар 33-летнего полузащитника в девятку. Камеры сразу зафиксировали лица братьев Суркисов, которые оценили красоту с трибун.

Напомним, Гармаш в целом отдал Динамо 16 лет – 359 матчей, 54 гола. Прошлым летом он покинул "бело-синих" свободным агентом и присоединился к Осиеку, однако быстро вернулся на Родину.

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