Во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией универсальный защитник ПСЖ Лукас Эрнандес получил травму. В четверг, 2 мая, официальный сайт парижского клуба опубликовал данные о диагнозе старшего из братьев Эрнандес – защитник порвал переднюю крестообразную связку левого колена и будет вынужден пропустить Евро-2024. Также он будет недоступен большую часть сезона 2024/25.

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Это – большая потеря для сборной Франции, поскольку главный тренер "Ле блё" Дидье Дешам рассчитывал на Лукаса как универсала, способного одинаково качественно "закрыть" позиции центрального защитника и левого защитника.

Это не первая травма игрока ПСЖ подобного рода. Во время первого матча на ЧМ-2022 с Австралией Лукас получал разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В ближайшие несколько дней Эрнандес ляжет под нож.

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