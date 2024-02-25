Верес и Колос сошлись 25 февраля в 18-м туре УПЛ (0:2). Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Верес солидно выглядел на сборах и усилился несколькими новичками. Новый наставник ровенчан Олег Шандрук явно хотел дебютировать с победы, настроив подопечных на мощное выступление в первом тайме.

Хозяева имели две супервозможности открыть счет. Банада с нескольких метров не попал в пустой угол, а Яго головой пробил прямо в Фесюна. Колос за весь тайм "родил" один удар в створ аж на 45-й минуте – Когут забрал штрафной Топалова.

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После отдыха соперники поменялись ролями. Инициативу перехватил Колос и чаще начал угрожать воротам Вереса. Впрочем, успех ковалевцам принесла любимая контратака на 80-й минуте. Тотовицкий пролетел 40 метров, а затем перед штрафной площадкой откатил Цурикову – экс-игрок Динамо мощным ударом в девятку положил свой очередной шедевр.

Через 4 минуты Тотовицкий вновь выступил в роли ассистента. Прострел Андрея катился по штрафной площади Когута, рядом разлетались свои и чужие, пока мяч не подобрал Паулаускас – 0:2. Литовский форвард очень сдержанно праздновал дебютный гол в Украине.

Победа позволила Колосу выскочить на седьмую строчку УПЛ, обогнав Черноморец и Ворсклу. Верес остался предпоследним.

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